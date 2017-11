Álvaro Morata: "Tengo buena relación con Mourinho, de vez en cuando me manda mensajes y me envía alguna broma"

Álvaro Morata disfruta de un buen momento en lo personal en el Chelsea. El delantero, que es la primera opción del ataque 'blue' para Antonio Conte, podría haber tenido un presente muy diferente en el caso de que las negociaciones con el Manchester United hubieran fructificado este verano.

"Mourinho y yo hablamos, y no solo este verano. Tengo muy buena relación con él, fue mi primer entrenador en el fútbol profesional y me dio la oportunidad de debutar. Nos envíamos mensajes, me pregunta si todo está bien y me hace algunas bromas", afirma Morata en el Daily Mail.

El delantero reconoce que tuvo la opción de vestir de 'red devil': "Tuve la opción de ir al United este verano, y también a otros equipos de la Premier. Es maravilloso jugar con Mourinho, y también ganar con Mourinho, pero ahora es el momento de ganar con Conte y es una fantástica oportunidad".

Morata reconoce que el Chelsea puso mucho interés en ficharle: "Todos me llamaron y me demostraron que realmente me quería".