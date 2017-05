Allegri: "El Madrid controla más el juego con Isco y corre más con Bale, pero tiene menos fantasía"

El técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, aseguró que su equipo no será el favorito en la final de la Liga de Campeones del 3 de junio contra el Real Madrid y recordó que el club blanco está más acostumbrado a estos duelos.

Allegri reconoció el poder del Real Madrid y pidió a la plantilla turinesa que encare el partido con "equilibrio" y con "serenidad" para culminar el trabajo de un año con la Copa de Europa, en una rueda de prensa organizada en ocasión del día de medios de la UEFA.

"Hay que encarar esta semana con serenidad, preparando el partido sin ansiedad. El optimismo es necesario, pero no somos favoritos, el Madrid jugó tres finales en cuatro años y ganó dos Copas de Europa", afirmó.

"Nosotros jugaremos la segunda final en tres años. Ellos están acostumbrados a jugar estos partidos. Hay que reconocer que jugamos contra el Real Madrid y ellos son los favoritos", agregó. El técnico italiano habló con gran respeto del club blanco y consideró que el entrenador francés Zinedine Zidane está realizando un gran trabajo.

Elogios a Zidane

"Ganar la Liga de Campeones y la Liga española y llegar a otra final europea en dos años no es algo que hacen todos. Tiene una calidad importante, gestionar un gran equipo no es fácil. No es solo la táctica, hay muchos factores" declaró. "Creo que es un gran técnico y lo demostró en su breve carrera", añadió.

Allegri explicó además que, en su opinión, el jugador determinante del Real Madrid es el brasileño Carlos Henrique Casemiro. "El Madrid creció mucho. Casemiro es un jugador con menos calidad con respecto a los demás jugadores de la plantilla, pero es el que da equilibrio al Madrid", destacó.

También destacó el hecho de que los blancos cuentan con jugadores de alto nivel en el banquillo y nombró a los españoles Marco Asensio y Álvaro Morata. Tras elogiar a su rival, Allegri usó palabras de estima para definir a su propia plantilla.

"Han sido fantásticos. Hicieron una temporada extraordinaria y les felicito. El sábado las motivaciones estarán al máximo, pero nosotros tenemos que tener muchas más ganas que el Madrid", afirmó. La final de Cardiff supondrá también el reencuentro del argentino Gonzalo Higuaín con el Real Madrid, y Allegri se mostró convencido de que el "Pipita" jugará un gran partido.

Higuaín debe estar "sereno"

"Higuaín tiene que estar sereno. Tiene que hacer un buen partido. Antes del encuentro contra el Mónaco se decía que no sabía jugar ese tipo de duelos. Con el Mónaco marcó dos goles y creo que Higuaín hará una gran final", aseguró. Sin embargo, el trabajo realizado hasta ahora tiene que traducirse en un triunfo el sábado.

"En el aire hay más confianza, hicimos un trayecto de crecimiento, que es muy importante. Esto me tranquiliza. El próximo lunes pensaremos en lo que hicimos en estos tres años y hay que estar satisfechos. Pero hay que ganar la final", declaró.

Finalmente, el entrenador italiano afirmó que sus jugadores tendrán que mantener el equilibrio a lo largo de toda la final, recordando que se trata de partidos que pueden cambiar en cualquier momento.