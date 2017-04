Alerta en el Bayern: Lewandowski se retiró lesionado del entrenamiento

El goleador Robert Lewandowski interrumpió hoy el entrenamiento del Bayern y se marchó antes de tiempo al vestuario con problemas en el muslo derecho, dos días antes del clásico alemán contra el Borussia Dortmund y a menos de una semana del duelo contra el Real Madrid en la Liga de Campeones.

Así lo informaron hoy medios alemanes que sostienen que todavía no es claro lo que le ocurrió al jugador polaco en la práctica. Según el diario 'tz' de Múnich no parece tratarse de una lesión grave aunque todavía no hay diagnóstico.

Mientras tanto, tanto Thomas Müller, que fue baja el martes contra el Hoffenheim por un golpe en el tobillo, y Manuel Neuer, operado de un pie, están en proceso de recuperación y han empezado a ejercitarse individualmente. Se espera que Müller vuelva al equipo la próxima semana para el partido contra el Real Madrid y lo mismo ocurre con el caso de Neuer. Si Lewandowski causara baja, la solución más natural sería que Müller asumiera la posición de delantero centro.