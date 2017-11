Alberto Moreno: "Lopetegui está siendo justo y dando oportunidades a quien se lo merece"

Alberto Moreno ha asegurado que Lopetegui está siendo "justo" y está ofreciendo oportunidades "a quien se lo merece", y ha confesado que no se esperaba la llamada de la Selección a pesar de que Klopp recuperó la confianza en él. Saúl dijo que "Lopetegui y los jugadores enganchan a la afición".

"Julen está siendo justo y está dando la oportunidad a quien se lo merece, da igual cómo se llame o el apellido que tenga. Lo estoy haciendo bien y me ha dado la oportunidad. Un seleccionador tiene que ser así, llamar al que se lo merezca", declaró Alberto Moreno en rueda de prensa.

En este sentido, el defensa sevillano se mostró orgulloso de volver "después de tres años" y de una temporada dura. "El año pasado fue muy malo para mí en el Liverpool, y este logré cambiar la situación y empecé a jugar. Sabía que las posibilidades de que me llamaran estaban ahí, pero no me lo esperaba", indicó.

"El año pasado no jugué, fue una decisión técnica. Sigo siendo el mismo jugador, sigo haciendo las mismas cosas. Para cambiar esta situación, lo único que mi cabeza me decía era 'Alberto, esfuérzate más, sé más constante'. Al final, haciendo eso hice una buena pretemporada y me volví a ganar la confianza de Klopp. Lo estoy jugando todo y a un buen nivel", continuó.

Por otra parte, el lateral izquierdo del Liverpool recordó que es importante dar una buena imagen en los duelos amistosos ante Costa Rica, este sábado en Málaga, y ante Rusia, el próximo martes en San Petersburgo. "Lo primero es sacar estos dos partidos, que son de preparación para el Mundial, y ya después ver qué selecciones nos tocan y estudiarlas lo mejor posible para cuando lleguemos al Mundial", subrayó.

Sobre el lleno que se vivirá en La Rosaleda, Moreno se mostró muy satisfecho. "La gente del sur siente mucho el fútbol y a la vista está. Para el jugador es maravilloso salir a jugar un partido y que el estadio esté lleno. Eso lo hemos logrado los jugadores, Julen, con lo que estamos haciendo y con el nivel que hay. A todos los jugadores les gusta tener el estadio lleno", manifestó.

Por último, restó importancia a la amenaza terrorista en Rusia para el Mundial. "Fui hace poco con el Liverpool a Moscú, con esa cosilla en el cuerpo de qué nos íbamos a encontrar allí. Pero todo genial, la seguridad muy bien, no tuvimos ningún percance. Me sorprendió para bien", concluyó.

Saúl: "Que Lopetegui confíe en mí viene del trabajo en el Atleti"

Saúl Ñíguez ha asegurado que el hecho de que Lopetegui confíe en él es una consecuencia del "trabajo" que desarrolla en el Atlético y la "confianza" de Simeone, y ha afirmado que deben afrontar con seriedad los duelos amistosos ante Costa Rica y Rusia.

"Que tenga la suerte de que Julen confíe en mí viene del trabajo que hago en mi equipo. Intento superarme día a día, ser mejor. Tengo jugadores que me pueden enseñar, gente veterana de la que puedo aprender, y un entrenador que confía en mí y apuesta mucho por mí; siempre me da confianza para jugar y eso es muy importante", declaró en rueda de prensa.

"Ver que si trabajas bien en tu club y el seleccionador te da la oportunidad de venir es bueno para la selección y para el entrenador. Conseguimos también que con esa base fija de jugadores la gente nueva se sienta muy a gusto. Eso es positivo", añadió.

Además, el ilicitano resaltó la importancia de los dos duelos amistosos ante Costa Rica, este sábado en Málaga, y ante Rusia, el próximo martes en San Petersburgo. "Tenemos que prepararnos. Estos dos partidos son relativamente importantes a pesar de que no sumen. La selección ha ganado un prestigio que no se puede perder y tenemos que afrontar estos partidos como lo que son, encuentros de preparación para el Mundial. Hay que hacer un buen partido y dar buena imagen", subrayó.

Sobre sus cambios de posición, el jugador rojiblanco apuntó a que siempre está al servicio del entrenador. "Soy capaz de jugar en cualquier posición del campo, pero es gracias a la confianza del entrenador. Ellos me han dado mucho y si el míster me necesita para jugar de lateral izquierdo en Leganés, con su confianza, trataré de hacerlo lo mejor posible, sabiendo que no es mi posición habitual", manifestó.

"Cuando vengo a la selección juego en el sitio de Busquets, de mediocentro defensivo, que es una posición que ya conozco; en las categorías inferiores con Julen también jugaba en esa posición. A esa posición es fácil adaptarse", prosiguió.

Por otra parte, se mostró entusiasmado con el hecho de que La Rosaleda vaya a estar llena. "Eso habla muy bien de la gente de Málaga. Es muy importante que lo llenen y que nos hagan sentir a la gente cerca, dentro del campo se nota mucho. Creo que es culpa de Julen y los jugadores, después de las dos últimas fases era complicado, pero la buena imagen que está dando el equipo dentro del terreno de juego se contagia a la gente de fuera", explicó.

Por último, Saúl no rehusó hablar de la posibilidad de que Fernando Hierro pueda incorporarse como director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de una primera etapa entre 2007 y 2010. "Conocemos a Fernando. Conoce la casa, sabe mucho de fútbol y conoce a los jugadores; hay un buen trato con él y si viene va a ser un gran acierto", concluyó.