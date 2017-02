El agente de Zozulya: "Va a ser prácticamente imposible que pueda ir al Rayo"

AUN NO HA TOMADO NINGUNA DECISIÓN

El actual jugador del Rayo Vallecano, Roman Zozulya, aún no ha decidido su situación, aunque todo apunta a que el centrocampista no se vaya a Vallecas. El agente del ucraniano asegura que no volvería a Madrid: "si el ambiente social que se respira en Vallecas no cambia; la situación es insostenible", declaró.