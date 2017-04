Hinchas del Leicester cargan contra la Policía en la Plaza Mayor: "¡Españoles bastardos, Gibraltar es nuestro!"

Los aficionados del Leicester no han parado de generar disturbios antes de su partido de Champions League ante el Atlético de Madrid . En esta ocasión, los hinchas ingleses han cargado contra los policías lanzando botellas y bengalas, al tiempo que exclamaban: "¡Españoles bastardos, Gibraltar es nuestro!" .

Las Unidades de Intervención Policial (UIP), los conocidos como 'antidisturbios', han tenido que intervenir de nuevo ante un grupo de aficionados del Leicester que estaba en Plaza Mayor para evitar que generaran altercados, si bien no se han producido detenciones.

Según informan fuentes de la Jefatura Superior de Policía, se han tratado de pequeñas intervenciones sobre las 17.30 horas, poco antes de que iniciaran el desplazamiento al estadio Vicente Calderón donde el Leicester se medirá al Atlético de Madrid.

No obstante, las mismas fuentes detallan que no se han producido incidentes relevantes y no hay ningún arrestado. Para evitar altercados, efectivos de la Policía Nacional supervisan el desplazamiento de los aficionados del equipo británico.

Los detenidos pasarán a disposición judicial

Por otro lado, los ocho hinchas del Leicester arrestados por los altercados que protagonizaron en la Plaza Mayor prestarán declaración durante toda la jornada de este miércoles y pasarán previsiblemente a disposición judicial.

Según ha indicado a Europa Press fuentes policiales, los aficionados del equipo británico fueron arrestados por desórdenes públicos y atentado a la autoridad.

Los detenidos han sido trasladados a las dependencias de la Brigada Provincial de Información, situada en el distrito de Moratalaz, donde prestarán declaración a lo largo del día, para pasar a disposición judicial previsiblemente.