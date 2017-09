Adriano se defiende tras ser fotografiado con un narcotraficante: "Ya basta, esto no quedará impune"

"VOY A PROCESARLOS A TODOS", AFIRMA

El mítico Adriano Leite ha vuelto a la esfera pública. El delantero, llamado 'El Emperador' en su etapa en el Inter de Milán, fue fotografiado con un narco y se ha defendido en su Instagram: "Es impresionante cómo tratan de derrumbarme. No hago nada, no me dejan en paz. Me hago fotos con quien quiero. Esto no quedará así. Para mí ya basta, esto no quedará impune", dice.