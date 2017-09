Donald Trump pide prohibir a los jugadores de la NFL que hinquen la rodilla ante el himno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó con su particular cruzada contra los jugadores y directivos de la Liga de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) y abogó por establecer una norma que prohíba el arrodillarse durante la interpretación del himno nacional.

"La NFL tiene todo tipo de reglas y reglamentos. Su única salida es establecer por norma que no se puedan arrodillar durante el himno nacional", afirmó el mandatario a través de su cuenta personal de la red social Twitter.

The NFL has all sorts of rules and regulations. The only way out for them is to set a rule that you can't kneel during our National Anthem!