Decenas de jugadores de la NFL hincan sus rodillas como protesta ante la última polémica de Donald Trump

La NFL ha viajado hasta Londres y allí se ha producido una protesta ante los últimos ataques de Donald Trump a la competición.

Decenas de jugadores de los Baltimore Ravens y los Jacksonville Jaguars, además de técnicos y el dueño de los 'Cardiac Jags', Shad Khan, han unido sus brazos en señal de unidad ante las últimas palabras de Trump sobre la NFL y Colin Kaepernick, al que llamó "hijo de puta".

Muchos decidieron hincar la rodilla en el césped del mítico Wembley, en Londres, algo que tampoco ha gustado a Trump, que ha pedido en su cuenta de Twitter que los partidos de fútbol americano no salgan del territorio estadounidense.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend!

...NFL attendance and ratings are WAY DOWN. Boring games yes, but many stay away because they love our country. League should back U.S.