Dani Carvajal: "El equipo está bien, estamos fallando de cara a gol"

"Creo que el equipo está bien. Hemos sido superiores a todos los rivales y hemos generado ocasiones para ganar. El problema está siendo la falta de acierto, pero el balón terminará entrando. El equipo está con confianza y muy ilusionado", afirmó el lateral en la rueda de prensa previa al partido.

Los hombres de Zidane llegan a Dortmund con la motivación que supone el hecho de no haber ganado nunca allí. "Desafortunadamente nunca hemos ganado aquí. Es un estadio muy difícil, y un equipo muy exigente, que compite muy bien. Tenemos que dar nuestra mejor versión para sacar los tres puntos. Una victoria aquí sería muy importante de cara a la clasificación para octavos", confesó el de Leganés. "Es el tipo de partido que todo jugador quiere jugar. En un escenario así la motivación aparece sola", añadió.

Carvajal, que aseguró no necesitar competencia para "mejorar día a día", no parece preocupado por la acumulación de minutos. "Estoy jugando muchos minutos, pero me encuentro perfecto, mejor que nunca. Las lesiones también pueden aparecer cuando juegas pocos minutos. El año pasado Zidane rotó muchísimo y aún así me lesioné en semifinales", recordó.

Por último, el defensa merengue no dio ninguna importancia al hecho de que Cristiano Ronaldo no ha marcado en los dos últimos partidos. "Nadie duda de Cristiano. Tengo la suerte de disfrutarlo too el año. Es un espectáculo verle en cada entrenamiento, como mete goles, como tira del carro. Las ocasiones terminarán entrando. Cada vez que se habla de 'sequía', luego siempre nos calla la boca", concluyó.