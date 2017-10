Cinco jugadores del Real Madrid y tres del FC Barcelona en el once ideal de 'The Best'

Los jugadores del Real Madrid Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos y Cristiano Ronaldo y los del FC Barcelona Andrés Iniesta y Leo Messi, además del exculé Neymar, han sido elegidos como miembros del 'FIFA FIFPro World11', según se ha desvelado este lunes en Londres durante la gala 'The Best FIFA Football Awards', que premia a los mejores del pasado curso.

