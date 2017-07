Mark Cavendish: "Quiero saber el motivo por el que sacó el codo"

El ciclista británico ha cuestionado la acción de Peter Sagan que le costó una dura caída . "Si te cruzas es una cosa, pero no me gusta que se saquen los codos de esa forma. Me llevo bien con él y una caída es una caída. Lo único que quiero saber es el porqué de sacar el codo", preguntó Mark Cavendish.

El ciclista británico Mark Cavendish (Dimension Data) ha señalado tras su dura caída en la cuarta etapa del Tour de Francia al ser embestido por Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) en la lucha al esprint por la victoria que se lleva bien con el eslovaco pero que quiere hablar con él para saber el porqué de haber sacado el codo y haberle enviado a las vallas.

Le jury des commissaires a pris la décision de mettre Peter Sagan hors course / Commissaires' panel decided to exclude Peter Sagan. pic.twitter.com/4zaAXhIANT — Le Tour de France (@LeTour) 4 de julio de 2017

"Si te cruzas es una cosa, pero no me gusta que se saquen los codos de esa forma. Me llevo bien con él y una caída es una caída. Lo único que quiero saber es el porqué de sacar el codo", explicó a los medios el velocista de la isla de Man.

Si lo que hace Sagan a Cavendish lo hace Bouhanni lo que habría que leer por aquí... Muy mal Sagan #TDF2017 pic.twitter.com/rEpd55V7Xx — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) 4 de julio de 2017

Cavendish aseguró no saber si la acción podría ser considerada antideportiva y no quiso mojarse en sus declaraciones. "No lo sé. Me gustaría hablar con él primero. Como he dicho tengo una buena relación con Peter y sólo quiero hablar con él sobre todo esto", apuntó.

"Prefiero dejarlo en manos de los jueces. Yo prefiero hablar con Peter antes", recalcó al ser preguntado por una posible sanción a Sagan, que finalmente ha sido expulsado del Tour de Francia

Con el brazo derecho en cabestrillo, al tener dañada la mano derecha y la espalda, Cavendish salió del bus ante los medios antes de dirigirse a un centro hospitalario para ser explorado y conocer el alcance de los golpes y saber si sufre alguna lesión.