Marcel Kittel se impone en la sexta etapa del Tour de Francia y Froome sigue líder

El alemán Marcel Kittel logró este jueves su segunda victoria en la presente edición del Tour de Francia, la undécima de su carrera, en el "sprint" de Troyes, al término de la sexta etapa que se saldó sin cambios en la general liderada por el británico Chris Froome.

Pas de changement au classement général / No change for the GC #TDF2017 pic.twitter.com/X2CMiKU4XA