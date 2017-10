Cesc Fábregas revela que tiró un trozo de pizza a Alex Ferguson tras un Manchester United - Arsenal

Después de un Manchester United - Arsenal, se vivió una enorme pelea en el túnel de vestuarios de Old Trafford. El partido acabó 2-0 y un trozo de pizza voló hacia la cara de Sir Alex Ferguson. 13 años después, se ha desvelado la verdad de aquel suceso.

Cesc Fábregas, en el programa 'A League of their own', reveló que fue él el que tiró aquel trozo de pizza. "Escuché ruidos y salí con mi trozo de pizza. Vi a Campbell, Ferdinand... Todos empujándose unos a otros. Tiré el trozo y le di", explicó.

After 13 years, @Cesc4Official finally comes clean about who threw the pizza...😂🍕 pic.twitter.com/ALJZICs8tj — Sky Sports PL 👑 (@SkySportsPL) 4 de octubre de 2017

Además, aprovechó para pedir disculpas a Sir Alex por el incidente. "Realmente no quería hacer eso", explicó riéndose.