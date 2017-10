Carlos Sainz: "Los coches van a evolucionar mucho, me vendrá bien todo lo que conozca del monoplaza"

"Creo que los coches van a evolucionar el año que viene así que todo lo que conozca de él me vendrá bien. Yo estoy aquí para aprender como funciona el equipo, ayudar y mejorar. Siempre es bueno conocer a los jefes, ingenieros y relaciones públicas porque nos da ventaja", indicó el español ante los medios.

"Así que hoy es un día para eso, mucha prensa, fotos y ya este viernes llega lo importante. A ver si el tiempo nos respeta y podemos rodar en seco", pidió Sainz en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos que se disputa este domingo en Austin. Respecto a la 'rivalidad' con su compañero de equipo, Niko Hulkenberg, Carlos Sainz reiteró que su objetivo es adaptarse al nuevo monoplaza y no compararse con el piloto alemán. "Hay que esperar para eso. Mi objetivo ahora es hacer cada sesión con un buen ritmo. Para ello tengo que seguir unos procedimientos y pasos. Tengo que adaptarme al coche y que el coche se adapte a mí. Espero llegar a esta situación lo antes posible", aseguró.

Sin embargo, Sainz sí comentó en tono jocoso que aún no ha hablado mucho con su compañero. "Nos hemos dado los buenos días y ya está. Aún no he probado el coche y no tenemos mucho de que hablar. Cuando pase el viernes y el fin de semana sí tendremos tiempo de comentar cosas", continuó.

Preguntado por su debut en el circuito de Austin, donde el pasado año acabó sexto, el madrileño que está "contento" y que va a "disfrutar". "Estoy muy contento de debutar aquí con Renault porque es un circuito en el que se disfruta. Tiene rectas largas combinadas con curvas de muy alta velocidad, y con otras zonas muy lentas. Esto es fantástico para conocer todas las áreas del coche. Es uno de mis favoritos por el ambiente y por la gente. Creo que voy a disfrutar mucho aunque sé que no va a ser un debut fácil, sabré donde esta el coche por esas características", sentenció.

Por último, Carlos Sainz incidió en la importancia de las carreras de esta temporada. "El año que viene tendrán motor Renault tres de las mejores escuderías como son Red Bull, McLaren y Renault. Así que por eso es importante aprovechar estas cuatro primeras carreras y luego seguir hacia delante", sentenció.