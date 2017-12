Una campeona paralímpica de Londres 2012 pide la eutanasia: "Ya no quiero sufrir más"

Marieke Vervoort tendrá su último año de vida en 2018. La campeona paralímpica en Londres 2012, y ganadora de una medalla de plata en Río 2016, ha pedido la eutanasia ante unos dolores que hacen que cada día se deprima "más y más". "No soporto tanto dolor, no puedo más", dice. La belga sufre tetraplejia progresiva incurable desde los 14 años.

"Nunca tuve esos sentimientos, pero no puedo más. No quiero sufir más. No soporto tanto dolor. Es muy difícil para mí, cada día me deprimo más y más". Son palabras de Marieke Vervoort, campeona de los Juegos Paralímpicos de Lonbdres 2012 en atletismo. La belga, de 38 años, ha confirmado en una entrevista en 'The Telegraph' que está lista para someterse a la eutanasia.

Con tres medallas en su haber, la atleta sufre tetraplejia progresiva incurable desde los 14 años, teniendo el cuerpo paralizado hasta el pecho. En estos últimos meses, además sufre bastantes espamos, síntoma de que, según su neurólogo, "su cuerpo grita que ya no puede más".

"No eran ataques epilépticos, sino que mi cuerpo gritaba que ya no podía más. Tuve un espasmo tras otro", relata la Vervoort.

Fue hace siete años cuando por primera vez habló sobre la eutanasia, pero siguió adelante y compitió hasta conseguir dos medallas en Londres 2012. En Río de Janeiro, se colgó la presea de plata en 400 metros en silla de ruedas. Será 2018 el último año que tenga de vida.

El doctor Wim Distelmans será el encargado de realizar el proceso de muerte asistida a la belga.