Blatter irá al Mundial de Rusia invitado por Putin pese a tener una prohibición para participar en actividades de fútbol

Blatter fue sancionado por el comité de ética de la FIFA después de que se destapase un escándalo de corrupción, y sus abogados le han sugerido que no viaje porque hay investigaciones internacionales abiertas.

"Sí, definitivamente", dijo Blatter cuando se le preguntó si asistiría a la competición el próximo año. "Vladimir Putin me invitó. Simplemente no puedo dirigir, pero cualquier otra cosa puede ser", dijo el exdirigente de 81 años.

Blatter afirmó a principios de este año que no era sospechoso en las investigaciones por corrupción en el fútbol que hay en Estados Unidos. Sin embargo, está metido en un proceso penal en Suiza, aunque no ha sido acusado formalmente. Varias decenas de dirigentes del fútbol, entre ellos algunos de la FIFA, fueron acusados en Estados Unidos en 2015 por cargos relacionados con corrupción. Blatter no estaba entre ellos, pero posteriormente aseguró que su abogado le aconsejó no viajar al extranjero