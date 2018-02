Westbrook y Paul George someten a los Warriors en el Oracle

En el partido estrella de la madrugada en la NBA, los Thunder se impusieron en la cancha de los Warriors por 105-125. Los vigentes campeones se vieron superados por el ímpetu de los Thunder, siempre deseosos de ganar a Durant y sus chicos. Precisamente el '35' fue el más destacado por los locales, anotando 33 puntos, pero se vio eclipsado por la dupla Westbrook-George.

El MVP de la pasada temporada rozó el triple doble, metiendo 34 puntos, cogiendo 9 rebotes y dando 9 asistencias, un brutal partido en lo estadístico que se vio acompañado por la inestimable ayuda de Paul George.

38 puntos del alero, que jugó uno de sus mejores partidos, fueron la guía en ataque para los Thunder. Abrines puso su granito de arena anotando 9 puntos, aunque el mejor 'actor secundario' para los de Donovan fue Steven Adams, que sumó 14 puntos y 10 rebotes.

El escolta Jonathon Simmons aportó 34 puntos como líder de los Magic de Orlando, que tuvieron que remontar una desventaja de 21 puntos para derrotar por 116-98 a los Cavaliers de Cleveland, que siguen en plena crisis de juego.

Simmons anotó 22 de sus 34 puntos, su mejor marca de por vida, durante el tercer cuarto y lideró una lista de los cinco jugadores titulares con anotación de doble dígito.

Los Cavaliers perdieron por décimo cuarta vez en los últimos 21 partidos. El equipo de Cleveland jugó la segunda mitad del partido sin su entrenador Tyronn Lue, quien fue al vestuario en el segundo cuarto porque dijo sentirse enfermo. El base español José Manuel Calderón estuvo sin anotación en tres minutos de juego y entregó una asistencia.

El base alemán Dennis Schroder anotó 22 puntos y ayudó a que los Hawks de Atlanta a vencer por 108-82 a los desahuciados y mediocres Grizzlies de Memphis, que sumaron su cuarta derrota consecuti

Esta vez el pívot español Marc Gasol, jugador franquicia de los Grizzlies, no pudo ser tampoco factor ganador al conseguir ocho puntos en los 19 minutos que jugó. Gasol anotó 3 de 7 tiros de campo, falló dos intentos de triple, y acertó 2-2 desde la línea de personal.

El jugador de Sant Boi capturó seis rebotes, incluidos cinco defensivos, dio dos asistencias, perdió tres balones y cometió tres faltas personales, que no evitaron la sexta derrota de los Grizzlies en los últimos siete partidos disputados.

El base Kyle Lowry regresó al campo de juego y tuvo 23 puntos que ayudaron a los Raptors de Toronto a derrotar 111-91 a los Celtics de Boston, que vieron detenida su racha de cuatro victorias consecutivas.

El ala-pívot congoleño español Serge Ibaka tuvo ocho puntos en 22 minutos sobre la pista de juego al anotar 4 de 5 tiros de campo, logró cinco rebotes, entregó una asistencia, perdió cuatro balones y cometió una falta personal. El pívot reserva brasileño Lucas Nogueira aportó dos puntos en cuatro minutos de juego al anotar 2 de 2 tiros libres.

Por los Celtics, el base Kyrie Irving volvió a la acción luego de perderse tres partidos por una lesión en el cuádriceps derecho y aportó 17 tantos en 22 minutos que estuvo en el campo.

