Ricky Rubio le gana la partida a Marc Gasol en la séptima victoria seguida de los Jazz

Ricky Rubio encestó 29 puntos y los Jazz de Utah se mantuvieron en el camino ganador con la séptima victoria consecutiva tras derrotar a domicilio por 88-92 a los Grizzlies de Memphis, e imponerse también en el duelo individual a su compatriota Marc Gasol.

Rubio, que tuvo promedio de punto por minuto al disputar 29, encestó 8 de 16 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples, y 11 de 14 desde la línea de personal. El jugador de El Masnou también aportó ocho rebotes, incluidos siete defensivos, entregó tres asistencias, recuperó tres balones, perdió otros cuatro y cometió dos faltas personales.

.@rickyrubio9 scored 29 points to lead the @utahjazz to their 7th-straight win! #TakeNote pic.twitter.com/zqEpgi05yY