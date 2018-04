Ray Allen anuncia su retirada a través de una emotiva carta: "Estoy en paz conmigo mismo"

El maestro del triple dice adiós al baloncesto. Ray Allen, leyenda de la NBA, ha anunciado su retirada a través de una carta publicada en 'The Players Tribune', en la que se escribe a sí mismo recordando su gran carrera.

Ray Allen ha anunciado su retirada definitiva de las canchas de baloncesto. El máximo triplista de la historia de la NBA se ha despedido a través de una carta dirigida a sí mismo de joven, haciendo retrospectiva de una carrera de auténtica leyenda.

Formado en Conecticut, Ray Allen llegó a la NBA para jugar en los Bucks, donde pasó buena parte de su carrerra. Su siguiente gran etapa fue en Seattle, donde se acabó de confirmar como una de las grandes estrellas de la liga.

Con 32 años, formó parte de uno de los mejores equipos que se recuerdan: los Boston Celtics del 'Big Three'. Allí logró un anillo en su primer año y fue nombrado All Star en tres ocasiones. Por último, pero no menos importante, militó dos años en los Miami Heat, en los que pasará a la historia por aquel agónico triple que forzó la prórroga del sexto partido contra los San Antonio Spurs cuando éstos ya celebraban el título.

Allen se retira siendo el máximo triplista de la historia de la NBA, con la friolera de 2973 triples anotados, sacando más de 400 al segundo, el gran Reggie Miller. Por hacer una comparación, son más de 1.300 triples más que Stephen Curry.