Marc pierde el duelo de los Gasol en una jornada con victorias de Ibaka, Rubio y Abrines

El calvario de las derrotas se mantuvo para los Grizzlies de Memphis, que llegaron a las 10 consecutivas, a pesar que el pívot Marc Gasol logró un doble-doble, que lo dejó como el mejor español en la jornada de la NBA. El jugador franquicia de los Grizzlies intentó con su esfuerzo individual cambiar la inercia perdedora de los Grizzlies pero no le fue posible y cayeron derrotados en su campo por 79-95 ante los Spurs de San Antonio, con su hermano Pau Gasol de titular súper eficaz en el juego defensivo.

El mediano de los hermanos Gasol disputó 34 minutos y consiguió 16 puntos, 13 rebotes, incluidos 10 defensivos, y dio cuatro asistencias, además de recuperar dos balones, perder otros dos, puso un tapón y cometió tres faltas personales. Pero Gasol no estuvo de nuevo inspirado en el juego ofensivo al anotar 6 de 16 tiros de campo, acertó 1-1 de triples y 3 de 4 desde la línea de personal. Aunque el pívot internacional español siguió con su crítica de falta de consistencia del equipo en los momentos decisivos

"Lo que más me molesta es cómo nos relajamos al final del partido, especialmente en el lado defensivo", declaró al concluir el encuentro. "Entiendo cuando las cosas no te salen bien en el ataque. Puedes tener un bajón mentalmente, pero la defensa no tiene excusa".

Eso fue lo que hizo su hermano Pau, que jugó 29 minutos como titular de los Spurs, y aunque sólo consiguió ocho puntos al anotar 2 de 6 tiros de campo, falló un intento de triple, e hizo buenos 4 de 6 tiros de personal, su labor defensiva, como la del resto del equipo fue muy buena. El mayor de los hermanos Gasol capturó ocho rebotes, incluidos siete defensivos, dio una asistencia, recuperó un balón de los 16 que perdieron los Grizzlies, puso dos tapones, y cometió dos faltas personales.

Otro jugador que disfrutó de la victoria fue el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka que logró 15 puntos en los 25 minutos que jugó de titular con los Raptors de Toronto en el partido que el equipo canadiense ganó de local por 120-115 ante los Pacers de Indiana. Ibaka anotó 6 de 10 tiros de campo, incluidos 3 de 4 triples, y no fue a la línea de personal. Mientras que en el juego interior, Ibaka mostró su clase con ocho rebotes --7 defensivos--, puso dos tapones, perdió dos balones y cometió tres faltas personales.

El base Ricky Rubio se quedó sin puntos en el partido que su equipo de los Jazz de Utah ganaron por 114-108 a los Pelicans de Nueva Orleans, pero hizo una buena labor de conjunto. Rubio falló los siete tiros de campo que hizo a canasta, con dos desde fuera del perímetro, y tampoco acertó con otros dos lanzamientos desde la línea de personal. El jugador de El Masnou si tuvo presencia dentro de la pintura al capturar siete rebotes, repartió cuatro asistencias, y tuvo un gran control del balón al no perder ninguno y recuperó uno, mientras que cometía dos faltas personales.

El escolta Álex Abrines esta vez si pudo disfrutar del triunfo logrado por su equipo de los Thunder de Oklahoma City, que vencieron 111-107 ante los Timberwolves de Minnesota. Pero el entrenador de los Thunder, Bill Donovan, por segundo partido consecutivo no le dio ningún de juego al internacional español.