LeBron James brilla con 57 puntazos en el triunfo de los Cavaliers

El alero LeBron James consiguió 57 puntos, su segunda mejor marca personal, y agregó 11 rebotes como director del ataque de los Cavaliers de Cleveland que vencieron a domicilio por 130-122 a los Wizards de Washington.

James encestó 23 de 34 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples, estuvo perfecto en los de personal con 9 de 9, y entregó siete asistencias para conseguir la mejor anotación en la liga en lo que va de temporada.

El alero de los Cavaliers no había anotado tantos puntos desde que logró 61, el mejor registro en su carrera, cuando jugaba para los Heat de Miami, el 3 de marzo del 2014, contra los Hornets de Charlotte.

El base Derrick Rose aportó 20 tantos y Jae Crowder 17 puntos para los Cavaliers, que ponen su marca en 4-5 luego de poner fin a una racha de cuatro derrotas seguidas.

Calderón no jugó

El base español José Manuel Calderón no vio acción con los Cavaliers por decisión de su entrenador.

Los Wizards (4-4) tuvieron a Bradley Beal con 36 tantos y el reserva Kelly Oubre aportó 15, mientras que Otto Porter y Marcin Gortat colaboraron con 15 cada uno.

