Los Lakers remontan 19 puntos ante los Bulls para hacerse con la victoria

Kyle Kuzma aportó 22 puntos en el triunfo de los Lakers de Los Ángeles, que vencieron 103-94 a los Bulls de Chicago. En duelo de equipos con marca perdedora, los Lakers tuvieron que remontar una desventaja de 19 puntos para mejorar su marca a 8-10 en el campeonato y a 6-5 en partidos celebrados en su campo en lo que va de la temporada.

Kentavious Caldwell-Pope colaboró con 21 puntos, 11 de ellos en el último cuarto del partido, y Brandon Ingram aportó 17 para el equipo de Los Ángeles, que ganó partidos consecutivos por segunda vez en lo que va de campeonato.

