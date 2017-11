Harden tumba a los Cavs de LeBron; Ibaka gana con los Raptors y Abrines pierde ante Denver

James Harden hizo un partido soberbio ante los Cavaliers (35 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias y cinco robos) y los Rockets se llevaron un disputado partido contra el equipo de LeBron . Ibaka ganó con los Raptors y Abrines perdió ante los Nuggets de un Juancho Hernangómez que no jugó.

El escolta James Harden surgió con su mejor inspiración de juego completo y aportó un triple doble que permitió a los Rockets de Houston vencer por 117-113 a los Cavaliers de Cleveland. Junto a Harden, que aportó 35 puntos, incluidos 13 de 14 tiros de personal, 11 rebotes y 13 asistencias, el pívot suizo Clint Capela logró 19 puntos, incluidos los últimos cinco del equipo, que fueron los que decidieron el marcador final cuando faltaban menos de dos minutos para que concluyese el tiempo reglamentario.

Harden, que le ganó el duelo individual de estrellas al alero LeBron James, también recuperó cinco balones y puso un tapón que ayudaron a los Rockets (9-3) a conseguir la cuarta victoria consecutiva y compartir la mejor marca de la Conferencia Oeste con los Warriors de Golden State.

Aunque los Rockets estuvieron siempre por delante en el marcador, con una ventaja que en la primera mitad llegó a ser de hasta 18 puntos, al final los Cavaliers encontraron el camino de meterse en el partido al irse al descanso dos puntos arriba (65-67) después de que concluyeron el segundo cuarto con un parcial de 42 tantos.

La mayor ventaja de los Rockets en la segunda parte fue de 13 tantos (111-98) a falta de 8:02 minutos para el final después de un triple anotado por el alero P.J. Tucker. Pero el equipo de Houston comenzó de nuevo a fallar los tiros a canasta y los Cavaliers lo aprovecharon para conseguir una racha de 13-1 que les metió de nuevo en el partido.

Hasta que surgió la figura de Capela, que se encargó de anotar un mate a un balón que le puso Harden y forzó también la personal que encestó para completar jugada de tres puntos y parcial de 115-111 con algo más de un minuto por jugarse.

Tras fallar los Cavaliers en la posesión del balón, la historia se repitió con los Rockets que vieron como Harden falló una penetración, pero Capela anotó de nuevo tras capturar el rebote para conseguir el parcial de 117-113 y con 10.7 segundos por jugarse, que sería decisivo.

Capela que acabó con un doble-doble al capturar 13 rebotes, puso el broche de oro a su labor individual decisiva con un tapón al último intento de canasta de James, que sería el cuarto que consiguió durante el partido. El escolta Eric Gordon se convirtió en el segundo máximo encestador de los Rockets al aportar 20 tantos, incluidos 4 de 11 triples.

Mientras que Harden anotó 30 o más puntos en tres de los últimos cuatro partidos disputados por los Rockets, incluido el del pasado domingo, ante los Jazz de Utah cuando llegó a los 56 tantos, su mejor marca como profesional, y se quedó a uno de empatar la de equipo (57) que está en poder de Calvin Murphy. El triple-doble fue el segundo que logró Harden en lo que va de temporada y el número 33 como profesional.

El pívot brasileño Nené Hilario jugó 16 minutos como reserva de los Rockets y aportó 10 puntos al anotar 3 de 4 tiros de campo, y estuvo perfecto (4-4) desde la línea de personal. Además de capturar dos rebotes defensivos tuvo problemas con las personales al cometer tres y también perdió tres balones.

LeBron James se queda solo en los Cavs

James volvió a ser el máximo encestador de los Cavaliers con 33 puntos, pero sólo 11 en la segunda parte, también repartió siete asistencias y aunque no tuvo protagonismo bajo los aros, capturó cuatro balones que fueron defensivos.

El alero Jeff Green, que salió de reserva, se convirtió en el sexto jugador de los Cavaliers al aportar 27 puntos, mientras que el ala-pívot Kevin Love llegó a los 17 y el escolta J.R.Smith anotó otros 13 que no evitaron la sexta derrota del equipo de Cleveland (5-7) en los últimos ocho partidos que han disputado.

Calderón, sin minutos

El base español José Manuel Calderón siguió sin recibir minutos por parte del entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue, aunque el titular Derrick Rose no jugó al estar lesionado con un ligero esguince en el tobillo izquierdo. La estrategia de darle el balón a James para que dirigiese el juego hizo que Lue no tuviese que utilizar a Calderón y prefirió buscar con el escolta Kyle Korver los puntos desde fuera del perímetro que pudiesen darle la victoria, que al final no llegó.