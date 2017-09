Donald Trump no invitará a Stephen Curry a ir a la Casa Blanca

Pese a ganar el título de la NBA , los Golden State Warriors no harán la tradicional visita a la Casa Blanca. Stephen Curry aseguró que no iría y Donald Trump le ha respondido a través de Twitter, anunciando que la invitación ha sido cancelada.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en su cuenta de Twitter que Stephen Curry no será invitado a ir a la Casa Blanca tras ganar el título de campeón de la NBA.

Esta decisión llega después de las palabras de Stephen Curry del pasado viernes, en las que aseguró que "no quería ir" a celebrar el título con Trump, algo a lo que el presidente estadounidense ha respondido en las redes sociales.

"Ir a la Casa Blanca es considerado un gran honor para un equipo campeón. Stephen Curry está dudando, por lo tanto, se retira la invitación", comentó en su cuenta de Twitter.

El General Manager de los Warriors, Bob Myers, dudó sobre la presencia de su equipo en la Casa Blanca: "No sé lo que vamos a hacer, no está claro". Curry fue más allá en sus críticas, afirmando que no se trataba "sólo del acto de no ir": "Hay cosas que tienes que hacer para poner el mensaje en funcionamiento".