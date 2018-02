El aval de 4’1 millones de euros no ha llegado y la Junta tumbará el plan presentado ante el Instituto Valenciano de Finanzas

El Consejo encuentra una nueva excusa para tumbar su propia oferta

El lunes llega y el lunes no se avala. El lunes está prevista la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas del Elche CF, aunque no hará falta esperar a que se lleve a cabo para saber que el Consejo de Administración no ha encontrado el aval de 4’1 millones de euros para cumplir con el pliego de condiciones de la subasta abierta por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Las negociaciones llevadas a cabo por el expresidente José Sepulcre no han surtido efecto y Manuel Illueca, director general del IVF, no tendrá más remedio que declarar la subasta “quebrada”. La Junta no aprobará la oferta.